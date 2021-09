Diebstahl: 64-Jähriger attackiert Männer auf dem Karlsruher Hauptfriedhof

Nachdem ein Mann Wertsachen geklaut und daraufhin zwei Männer attackiert hat, muss er sich am Montag dem Haftrichter stellen. Bei der Auseinandersetzung verletzte er beide Männer leicht.

Auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe hat am Sonntag ein 64-jähriger Mann eine Tasche von einem 63-jährigen Mann geklaut. Nachdem der 63-Jährige ihn damit konfrontierte reagierte der 64-Jährige aggressiv. Er wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe mit.

Der 64-Jährige entwendete gegen 9.30 Uhr einen Ledertasche mit Wertsachen aus an einem Grab abgestellten Rucksack. Dabei beobachteten ihn der 63-jährige Besitzer der Tasche und dessen Ehefrau.

Männer konfrontieren 64-jährigen Dieb

Als der 64-Jährige den Friedhof verließ folgten der 63-Jährige und ein 74-jähriger Friedhofsbesucher den Mann. Beim Seitenausgang Hirtenweg konfrontierten sie den 64-Jährigen. Dieser reagierte darauf aggressiv. Er trat die Männer und schlug mit seinem Regenschirm auf sie ein. Trotzdem gelang es den beiden Männern ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei der Auseinandersetzung verletzte der 64-Jährige den 63-Jährigen und 74-Jährigen leicht. Ein Rettungsteam brachte den älteren Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei fand das Diebesgut bei dem 64-Jährigen Mann. Ihn erwartet ein Prozess wegen räuberischem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung.