Einbruch in Kinder- und Jugendhaus in der Karlsruher Oststadt

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag in ein Kinder- und Jugendhaus in der Rintheimer Straße in der Karlsruher Oststadt ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten Unbekannte ein Fenster in einem Kinder- und Jugendhaus in der Oststadt in Karlsruhe auf und gelangten so in das Gebäude, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

Dort durchsuchten sie einen Schrank und entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 820 Euro.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Hinweise gesucht

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.