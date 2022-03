Einbruchserie: Täter nehmen Karlsruher Oststadt ins Visier

Die Karlsruher Oststadt wurde am Donnerstag zum Schauplatz einer Einbruchserie. Während das Aufhebeln von Wohnungstüren zweimal misslang, waren die Täter an einer dritten Adresse erfolgreich.

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Okenstraße in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei klingelten die Täter zwischen 14 und 16 Uhr zunächst an mehreren Wohnungen und erhielten so nach einer Weile Zugang zu dem Mehrfamilienhaus.

Danach hebelten sie eine der Wohnungstüren auf. Darin durchsuchten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen, bevor sie sich aus dem Staub machten. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben.

Täter starteten vermutlich Einbruchserie

Offenbar versuchten die Täter es auch noch an anderer Stelle. Im Zeitraum zwischen 12 und 17 Uhr hat es in der Jordanstraße und in der Mannheimer Straße weitere Einbruchsversuche gegeben. Hier blieb es allerdings beim Versuch, die Türen aufzuhebeln. Die Polizei schätzt die Schäden auf jeweils knapp 1.000 Euro.

Zeugen in der Okenstraße wollen beobachtet haben, wie gegen 15 Uhr zwei Frauen an dem Mehrfamilienhaus klingelten. Eine der beiden sei dünn, die andere korpulent gewesen. Beide hätten schwarze Haare gehabt, seien etwa 20 Jahre alt und knapp 170 Zentimeter groß gewesen. Sie trugen schwarze Kleidung. Ihr Aussehen umschreibt die Polizei mit „südeuropäisch“. Sie sprachen deutsch mit leichtem Akzent.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Durlach unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.