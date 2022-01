Fahrradfahrer verletzt sich leicht bei Unfall in Karlsruher Oststadt

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer ist in der Karlsruher Oststadt am Donnerstag mit einem Auto zusammengeprallt. Sowohl der Fahrradfahrer als auch der beteiligte Autofahrer bekamen eine Anzeige.

Ein Fahrradfahrer ist in der Karlsruher Oststadt am Donnerstag um 17.15 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stadtauswärts auf dem Radweg der Wolfartsweierer Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 22-Jähriger mit dem Auto auf der Wolfartsweierer Straße in Richtung Innenstadt.

Als der Autofahrer nach rechts in den Ostring abbiegen wollte, querte der Fahrradfahrer die Straße. Offenbar übersah der Autofahrer den Fahrradfahrer und die beiden prallten zusammen. Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht.

Der Fahrradfahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Beteiligten erhielten eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.800 Euro geschätzt.