In einer Wohnung in Karlsruhe sind am Mittwoch eine Frau und ihre Tochter tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Eine 34 Jahre alte Frau und ihre 7-jährige Tochter wurden am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Oststadt tot in ihrer Wohnung aufgefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit die Umstände dieser beiden Todesfälle, heißt es weiter.

Nach den bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass die Mutter Suizid begangen und davor ihre Tochter getötet haben könnte. Weiter gehende Auskünfte wollten die Behörden auf Nachfrage der BNN am Mittwochabend nicht geben.