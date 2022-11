Halloweenparty in der Karlsruher Oststadt sorgt für Großeinsatz

Rund 300 Teilnehmer einer Studentenparty haben in der Nacht zum Dienstag in der Oststadt von Karlsruhe für massive Störungen gesorgt. Die Polizei beendete die Party vorzeitig und schickte die betrunkenen Besucher trotz deren Widerstand nach Hause.

Studentenfeier in der Oststadt

Wegen einer Halloweenparty von Studenten hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Karlsruher Oststadt einen Großeinsatz durchgeführt. Im Laufe der Nacht kam es zu massiven Störungen und Verschmutzungen in dem Gebiet, teilte die Polizei mit. Die Beamten sahen sich daher gezwungen, die Feier mit bis zu 300 Teilnehmern gegen 2 Uhr zu beenden.

Das vorzeitige Ende der Feier sorgte für erheblichen Unmut. Einige Teilnehmer widersetzten sich den Aufforderungen der Beamten und beleidigten sie teilweise. Um den Platzverweis durchzusetzen, benötigten die Beamten mehrere Polizeistreifen und den Einsatz von Diensthunden. Nach Aussagen der Beamten waren die Besucher erheblich alkoholisiert.

Die Polizei verhängte gegen einige Teilnehmer der Feier eine Geldstrafe, unter anderem wegen Missachtung des Platzverweises, und erstattete Strafanzeige wegen Beleidigung der Beamten.