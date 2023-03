In der Karlsruher Oststadt brennen mehrere Gartenhütten

In einer Kleingartensiedlung in der Hagsfelder Allee haben am Mittwochmittag drei Gartenhütten gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Hütten bereits lichterloh in Flammen. Über der Oststadt hatte sich eine starke Rauchwolke gebildet. Mittlerweile, so ein Sprecher der Feuerwehr, sei das Feuer gelöscht.

Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, darüber konnte die Polizei noch nichts sagen. Die Ermittlungen laufen. Verletzte gab es nach derzeitigem Sachstand keine.