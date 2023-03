Jugendlicher verletzt sich bei Unfall mit Fahrerflucht in Karlsruhe leicht

Ein 15-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag am Ostring in Karlsruhe verletzt. Wie die Polizei mitteilte, floh der mutmaßliche Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Jugendliche mit seinem Rad den Ostring von der Mannheim Straße in Richtung Rintheimer Straße. Hierbei übersah ein Autofahrer, der mit seinem silbernen Pkw von der Mannheimer Straße nach rechts abbiegen wollte, den 15-Jährigen.

Dieser musste stark abbremsen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen und sein Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort.