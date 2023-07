20-Jähriger bricht in einen Supermarkt in der Karlsruher Oststadt ein

Die Alarmanlage hat dem Einbrecher am frühen Samstagmorgen in Karlsruhe einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Am Samstag

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in einen Supermarkt in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Täter festgenommen.

Während des Einbruchs ertönte die Alarmanlage in dem Gebäude in der Veilchenstraße. Der Marktleiter verständigte daraufhin gegen 2.10 Uhr die Polizei.

Polizei umstellte das Verkaufshaus

Die Beamten umstellten zunächst das Gebäude. Als der 20-Jährige den Supermarkt wieder verließ, wurde er von der Polizei festgenommen. Offenbar gelangte der Einbrecher gewaltsam über den Eingangsbereich in das Gebäudeinnere.

Er muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.