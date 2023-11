Unbekannte brechen in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein

Am Montag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Oststadt eingebrochen, und haben Geld, sowie Schmuck gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 15.45 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Karl-Wilhelm-Straße.

Die Höhe des Schadens ist bis jetzt nicht klar.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie sämtliche Räume und nahmen verschiedene Schmuckstücke sowie eine Spardose samt Inhalt an sich. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist bislang nicht bekannt.