Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radlerin in Karlsruhe

Bei einem Überholmanöver hat am Donnerstag in Karlsruhe ein Autofahrer eine Radlerin zu Fall gebracht. Im Anschluss ließ er die Verletzte am Unfallort zurück.

Nach einer Kollision mit einer Radlerin ist ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag vom Unfallort in der Karlsruher Oststadt geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, war die Radlerin gegen 13.30 Uhr auf einem Radweg in der Gerwigstraße in westliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung Gerwigstraße/Tullastraße hielt die 58-Jährige wegen einer roten Ampel an.

Als die Ampel auf Grün schaltete, beabsichtigte sie nach links in die Tullastraße abzubiegen. Das Auto näherte sich in diesem Moment an die Radlerin von hinten an.

Er beabsichtigte auf der Gerwigstraße weiterzufahren und überholte die Fahrradfahrerin im Kreuzungsbereich. Dabei kam es zwischen beiden zu einer Berührung, sodass die 58-Jährige zu Fall kam. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die verletzte Radlerin zu kümmern.

Unbekannter fuhr einen roten Kleintransporter

Laut Mitteilung der Polizei handle es sich bei dem Auto um einen roten Kleintransporter, der im hinteren Bereich fensterlos ist. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem unbekannten Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.