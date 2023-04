Die Aufgabe ist anspruchsvoll: Es geht um das Aufspüren von Rohstoffen auf der Oberfläche von fremden Himmelskörpern. Nicht mit menschlichen Sinnen, sondern per Robotersonde. Die Entwicklungen von Karlsruher Wissenschaftlern könnten in Zukunft dabei helfen, Metalle und andere Materialien auf der Oberfläche des Mondes zu finden.

Ein gemeinsames Team aus Deutschland und der Schweiz könnte die Anstrengungen einen großen Schritt voranbringen. Drei Roboter und eine ganz spezielle Software aus Karlsruhe spielen dabei die Hauptrollen.

Das Team des Forschungszentrums Informatik (FZI) hat zusammen mit Partnern aus der Schweiz einen internationalen Wettbewerb der Europäischen Weltraumagentur ESA gewonnen. Dafür gibt es 500.000 Euro und es winkt die Chance, dass die Software tatsächlich auf dem Mond zum Einsatz kommen wird. ESA-Esric Space Resource Challenge heißt der Wettbewerb, in dem sich das Team an die Spitze setzen konnte.

Wie Ostereier in der staubigen Mondlandschaft

Die Aufgabe für die Teilnehmer ist herausfordernd: Auf einem Areal etwa so groß wie zwei Basketballfelder müssen per Roboter Steine gefunden und identifiziert werden. Für das Karlsruher Team sind drei Gefährten unterwegs: Spot, Anymal und Husky. „Die Oberfläche sah etwa so aus wie die auf dem Mond“, erklärt Projektleiter Tristan Schnell im Gespräch.

Grauer, feiner Staub und kleine Steinchen bedecken den Boden einer Halle in den Niederlanden. Wie grau gefärbte Ostereier in einer Staubwüste sind dort Steine aus Ilmenit versteckt.

„Die Roboter sollen das Gebiet erkunden, das Ilmenit finden und identifizieren“, erläutert Schnell. Die Teams haben dabei keinen Zugriff in Echtzeit auf ihre Roboter.

So, als wären die Geräte tatsächlich auf dem Mond – inklusive einer Verzögerung von fünf Sekunden. Das ist die Zeit, die Signale per Funk für die etwa 384.000 Kilometer hin und wieder zurück zur Erde brauchen.

Im Gegensatz zu den anderen Teams, die bei ihren Robotern auf eine Fernsteuerung von der Erde aus setzen, entscheiden sich die Karlsruher für selbstständig lenkende Geräte.

Die Software dafür ist das Herzstück des Projekts. „Sobald wir auf den Knopf drücken, machen sich die Roboter autonom auf den Weg.“

Die Programme auf den drei Robotern entscheiden sich selbst für Wege, nehmen bei Bedarf Umwege und geben sich selbst Aufgaben, die sie nach Wichtigkeit sortieren und abarbeiten. „Sie wissen auch, wo sich die anderen beiden Roboter befinden und welche Wege die genommen haben.“ So suchen die Mondgänger nicht ein Gebiet mehrmals ab.

Die zwei Laufroboter Anymal und Spot fahnden auf eigene Faust per Kamera und 3D-Laserscan nach auffälligen Erhebungen in der simulierten Mondlandschaft. Im Gebiet teilen sie dafür die Aufgaben untereinander auf. „Im Prinzip ist die Software das Gehirn der Roboter.“

„Sobald sie eine Erhebung gefunden haben, machen sie ein Foto. Das wird per Funk an das Kontrollzentrum geschickt. Wir können dann beurteilen, ob wir die Stelle weiter untersuchen wollen.“

Dafür kommt Husky, das größte Gefährt im Roboter-Trio, zum Einsatz. „Husky hat mittels Röntgenspektrometer die fraglichen Steine untersucht, nur per Kamera lässt sich das Ilmenit nicht erkennen.“

Die Karlsruher Roboter kartographieren das Areal eigenständig

Tatsächlich fanden die Karlsruher schnell Ilmenit. „Wir hatten insgesamt vier Stunden Zeit für die Suche. Nach 35 Minuten hatten wir eine grobe Kartierung der gesamten Fläche“, sagt Schnell. „Ich hatte sogar bequem Zeit, während des Tests Fragen der Jury zu beantworten. Die Roboter haben derweil alles selbst erledigt.“

Kurz vor Ende des Wettbewerbs schloss sich das FZI zusammen mit den Teams der ETH Zürich und der Universitäten aus Zürich, Basel und Bern. „Wir ergänzen uns in unseren Fähigkeiten. Für die Fortführung des Projekts, um die Weltraumtauglichkeit weiter zu steigern, hatten die Schweizer sehr gute Vorschläge eingereicht, die auch uns überzeugten. Und da wir beispielsweise mit der ETH gute Kontakte pflegen, ist es nun ein Konsortium aus mehreren Partnern.“

Mit dem Preisgeld sollen die Roboter und die Software weiterentwickelt werden – schon im kommenden Jahr könnte ein Nachfolgeprojekt der ESA starten, mit Beteiligung aus Karlsruhe und der Schweiz. Wann die ESA mit der Technik aus Karlsruhe auf dem Mond arbeiten könnte, steht noch nicht fest. Schnell schätzt: „Vielleicht in zehn bis 15 Jahren.“