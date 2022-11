Kind gerät in Karlsruher Oststadt vor die Straßenbahn und wird leicht verletzt

Ein Kind hatte am Dienstag beim Überqueren der Gleise in der Karlsuher Oststadt eine entgegenkommende Straßenbahn übersehen. Bei der anschließenden Kollision trug das Kind glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

Ein Kind ist am Dienstagnachmittag in der Karlsruher Oststadt von einer Straßenbahn angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der elfjährige Nachwuchs gegen 15.50 Uhr an der Haltestelle Hirtenweg die Bahngleise vor einer haltenden Bahn.

Allerdings übersah sie aus eine aus der Gegenrichtung anfahrende Straßenbahn. Glücklicherweise befand sich die Tram bereits im Abbremsvorgang zur Haltestelle. Eine Kollision blieb dennoch unvermeidbar.

Das Kind trug leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, informierte die Polizei in der Mitteilung weiter.