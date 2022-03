KIT und Fraunhofer

Kretschmann und Bauer kommen zur Eröffnung der Karlsruher Forschungsfabrik

In der neuen Karlsruher Forschungsfabrik arbeiten Wissenschaftler des KIT und der Fraunhofer-Gesellschaft an neuartigen Lösungen für Elektrofahrzeuge und für die digitalisierte Industrie. Gleich drei Kabinettsmitglieder aus Stuttgart reisen zur Eröffnung an.