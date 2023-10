Ein Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Haltestelle Gottesauer Platz/BGV bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Er wachte am nächsten Tag in einem Gebüsch auf.

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Karlsruher Oststadt einen 20-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei teilte mit, dass das Opfer des Raubes gegen 2 Uhr an der Haltestelle Gottesauer Platz/BGV auf einer Bank saß, als ihn ein Mann ansprach und nach einem Feuerzeug fragte.

Als er zu Bewusstsein kam, bemerkte er eine blutende Wunde an seinem Kopf

Als sich der Angesprochene daraufhin umdrehte, verlor er das Bewusstsein und wachte später in einem Gebüch in der Nähe der Haltestelle wieder auf. Er stellte fest, dass sein Handy und Bargeld aus seinem Geldbeutel fehlten und er eine blutende Wunde im Gesicht hatte. Daraufhin fuhr er nach Hause und erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Der 20-Jährige beschreibt den Angreifer als dunkelhäutigen Mann mit normaler Statur und kurzen schwarzen Haaren. Er habe eine dunkle Jeans-Hose und eine Steppjacke getragen.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.