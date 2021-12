Mann setzt in Karlsruhe wohl eigene Wohnung in Brand und flüchtet

In einem Karlsruher Mehrfamilienhaus ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, nachdem ein 38-Jähriger wohl seine eigene Wohnung angezündet hatte. Der vermeintliche Brandstifter befindet sich nun auf der Flucht.

Ein 38-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend seine eigene Wohnung in der Heilbronner Straße in Karlsruhe in Brand gesetzt zu haben. Kurz nach 21 Uhr meldeten Zeugen Flammen im ersten Stock des vierstöckigen Mehrfamilienhauses, so die Polizei. Als die Feuerwehr eintraf, hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Deshalb gab es auch keine Verletzten.

Der vermeintliche Brandstifter hatte seine Wohnung ebenfalls bereits verlassen und war laut Zeugenangaben auf einem Fahrrad geflüchtet. Nach derzeitigen Ermittlungen leidet der Verdächtige seit längerer Zeit unter einer psychischen Krankheit und hatte wohl vor der Tat Alkohol getrunken.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nur die Wohnung des 38-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 160.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Für Hinweise ist sie unter der Telefonnummer 0721 6665555 zu erreichen.