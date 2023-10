Mehrere Mülltonnen brennen in Karlsruhe-Oststadt

Mehrere brennende Mülltonnen in Karlsruhe-Oststadt wurden der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemeldet. Noch gibt es keine Hinweise auf die Brandstifter.

Mehrere Mülltonnen haben in der Karlsruher Oststadt und Südstadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Flammen gestanden. Die Polizei teilte mit, dass wegen der Rauchentwicklung ein Wohngebäude kurzzeitig evakuiert werden musste.

Bei der Polizei ging gegen 2.30 Uhr eine Meldung über einen brennenden Mülleimer nahe des Schloss Gottesaue ein. Auf der Anfahrt zum Brandort entdeckte eine Polizeistreife zwei weitere qualmende Mülltonnen in der Wolfartsweierer Straße. Bis 6.25 Uhr meldeten Anwohner und Passanten weitere Mülleimer-Brände im Otto-Dullenkopf-Park, der Durlacher Allee, der Schönfeldstraße, der Werthmannstraße sowie der Ludwig-Ehrhard-Allee.

Die Feuerwehr Karlsruhe löschte alle acht Brände zügig. Zu zwei Bränden wurde der Löschzug mit 16 Einsatzkräften geschickt, die übrigen Brände wurden jeweils von einem Löschfahrzeug mit sechs Einsatzkräften gelöscht. Aufgrund der Rauchentwicklung beim Brand eines Müllcontainers und einer dahinter befindlichen Hecke in der Durlacher Allee mussten die Bewohner eines Wohnhauses gegen 3 Uhr ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen, durften nach dem Ende der Löscharbeiten jedoch wieder zurückkehren.

Bereits am Morgen hatten in der Oststadt Mülltonnen gebrannt

Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers fand die Polizei keinen Tatverdächtigen. Zuvor hatte bereits in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ein Unbekannter in der Gerwigstraße und in der Straße Alter Schlachthof mehrere Müllcontainer angezündet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 9.000 Euro. Gebäude wurden durch die Brände nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden ebenfalls keine verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 zu melden.