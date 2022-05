Neue Spitze für Karlsruher Musikhochschule: Matthias Wiegandt folgt auf Hartmut Höll

Die Hochschule für Musik in Karlsruhe hat einen neuen Rektor gewählt. Der Musikwissenschaftler Matthias Wiegandt folgt zum Wintersemester 2022/2023 auf den seit 2007 amtierenden Pianisten und Liedbegleiter Hartmut Höll.

Die Wahl von Senat und Hochschulrat am 11. Mai fiel mit übergroßer Mehrheit auf Wiegandt, der bereits seit 2004 an der Einrichtung lehrt. Dies teilt die Musikhochschule am Donnerstag mit. Er ist Professor für Musikgeschichte und Musikwissenschaft und seit 2019 Prorektor für Lehre, Studien- und Prüfungsangelegenheiten.

Matthias Wiegandt wurde 1965 in Unna geboren. Zwischen 1985 und 1991 studierte er Musikwissenschaft, Neuere Deutsche Literaturgeschichte, Geschichte und Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. 1991 beendete er das Magisterstudium mit einer Arbeit über die Klaviersonate fis-Moll op. 2 von Johannes Brahms.

Zwischen 1993 und 2001 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Freiburg. Seine 1995 eingereichte Dissertation über die Symphonie zwischen 1850 und 1875 erschien 1997 unter dem Titel „Vergessene Symphonik? Studien zu Joachim Raff, Carl Reinecke und zum Problem der Epigonalität in der Musik“. 2002 habilitierte er sich mit einer Arbeit zur „Musik im Kontext filmischen Erzählens“. Anschließend wirkte er als Oberassistent am Musik-wissenschaftlichen Seminar der Universität Freiburg.

Schwerpunkte des Karlsruher Professors sind Filmmusik und Musikkritik

Seit Beginn des Sommersemesters 2004 ist Matthias Wiegandt Professor am Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft der Hochschule für Musik Karlsruhe. Seine wissenschaftlichen Arbeiten erkunden die Kompositions- und Interpretationsgeschichte der Musik des 19. bis 21. Jahrhunderts, außerdem die Themenfelder Filmmusik, Musikvermittlung, Musikkritik sowie die Wechselbeziehungen zwischen den Künsten. Dazu kommen Essays, Rundfunksendungen und CD-Booklet-Texte.

Bei einer ersten Rektor-Wahl im Juli 2021 konnten sich die Gremien nicht auf einen Kandidaten einigen, weshalb Höll seine Amtszeit um ein Jahr bis zum Ende des laufenden Sommersemesters verlängerte.