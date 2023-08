Jugendliche nennen ihn einfach nur „Otto D“. Damit meinen sie den Otto-Dullenkopf-Park zwischen dem Oststadtkreisel und dem Ostring in der Karlsruher Oststadt.

Der Spiel- und Aktionspark beim Schloss Gottesaue hat etliches zu bieten – vor allem aber Sportliches und Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche. Wir haben uns die verschiedenen Angebote angeschaut.

Ein Ort für die Karlsruher und regionale Skater-Szene

Sie ist die größte Anlage der Region und sogar mit Fluchtlicht ausgestattet: die Skate-Anlage im Otto-Dullenkopf-Park. Auch in den Abendstunden können Skater an ihren Tricks wie dem „Ollie“ oder „Kick-Flip“ üben.

Die Flow-Area mit Street-Bereich bietet alles für das Skater-Herz. Zudem befinden sich vis-à-vis Terrassen, auf denen man den Skatern gemütlich bei ihren Tricks zuschauen kann.

Einzige Kritik aus der Skater-Szene: Der Wasserhahn ist abgeschraubt. Und ein Schluck Wasser nach den Einlagen in der Sommerhitze sollte ja wohl drin sein, so die Jugendlichen.

Beim Skaterplatz befindet sich auch ein kleines Fußball- sowie ein Basketballfeld. Sportive Angebote gibt es also reichlich und werden auch gut angenommen. Weiter Richtung Zirkuszelt gibt es zudem eine Dirtbike-Anlage.

Kultur und Filmabende am Schloss Gottesaue

Einen Blick von außen ist auch das Schloss Gottesaue neben dem Otto-Dullenkopf-Park wert, das heute auch die Hochschule für Musik beherbergt.

Das mehrfach zerstörte und wieder aufgebaute Renaissance-Schloss zählt zu den schönsten historischen Gebäuden der Stadt. Bis zum 10. September finden hier Open-Air Kino-Nächte der Schauburg statt.

Artistik und Tanz im Zirkus Maccaroni im Otto-Dullenkopf-Park

Unübersehbar ist das Zirkuszelt des Stadtjugendausschusses im Otto-Dullenkopf-Park. Es gibt dem ganzen Areal einen ganz besonderen Flair. Für den Zirkus Maccaroni und das Camp gilt: Bereits vor den Sommerferien wurden die Termine von den Eltern gebucht und ist daher nur für angemeldete Kinder.

In den früheren Bushallen beim Zirkuszelt, den Hallen 76, wird unter anderem Artistik, Jonglage und Tanz betrieben. Aktuell auch in den Ferien immer montags bis freitags ab 19 Uhr. Geeignet ist das Angebot für Jugendliche mit Erfahrung in der Bewegungskunst, heißt es vom Veranstalter.

Gaumenschmaus und Kult am Rande des Parks

Das Purino bietet am Eingang des Parks italienische Küche im idyllisch gelegenen Biergarten oder im rustikal-industriell gehaltenen Innenbereich.

Ob Spinaci Gorgonzola, Ravioli, Pesto, Pasta oder Pizza – Freunde mediterraner Kulinarik kommen bei der Franchise-Kette nicht zu kurz.

Nicht weit vom „Otto D.“ entfernt befindet sich das Areal des Alten Schlachthofs mit weiteren gastronomischen Angeboten und den Kult-Spielstätten Tollhaus, Substage oder Alte Hackerei.