Pkw kollidiert mit Straßenbahn in der Karlsruher Oststadt

Weil er sie übersehen hat, als er das Gleisbett überqueren wollte, ist ein Autofahrer in der Karlsruher Oststadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Am Dienstagabend hat sich in der Karlsruher Oststadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ereignet. Die Polizei teilte mit, dass gegen 18.40 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Haid-und-Neu-Straße in östlicher Richtung stadtauswärts fuhr.

Der Autofahrer hatte die Straßenbahn übersehen

An der Straßenkreuzung zur Tullastraße versuchte der 24-Jährige zu wenden und überfuhr das Gleisbett. Offenbar übersah der Autofahrer hierbei eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, weshalb die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß stürzte ein Fahrgast der S-Bahn zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Der Schienenverkehr war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.