Raub in der Karlsruher-Oststadt: Mann bei Überfall schwer verletzt

Ein 40-jähriger Mann ist am Sonntagabend in der Karlsruher Oststadt überfallen und schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flohen zu Fuß.

In der Karlsruher Degenfeldstraße in der Oststadt ist am Sonntagabend gegen 19.25 Uhr ein Mann überfallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, griffen zwei Täter den 40-Jährigen mit einem Messer an und stahlen ihm sein Handy. Nach dem Überfall flohen die beiden Täter zu Fuß.

Der 40-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Kopf und eine Nasenbeinfraktur. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.