Trio besprüht in Karlsruher-Oststadt Garagen und Straßenschilder mit Farbe

Eine 28 Jahre alte Frau und zwei 24 und 25 Jahre alte Männer haben in der Nacht auf Freitag in der Karlsruher Oststadt mit Farbe mehrere Straßenschilder beschmiert. Das Ausmaß des Schadens ist laut Polizeiangaben bisher noch unklar.

Die Polizei in Karlsruhe hat in der Nacht auf Freitag drei Tatverdächtige festgenommen, die in der Oststadt unter anderem Garagentore und Straßenschilder mit Farbe besprüht haben sollen. Laut Pressemitteilung der Beamten verständigte ein aufmerksamer Anwohner die Leitstelle gegen Mitternacht, als er das typische Geräusch einer Farbsprühdose hörte.

Wenige Minuten später nahmen die Polizeibeamten eine 28 Jahre alte Frau und zwei 24 und 25 Jahre alte Männer in der Durlacher Allee vorläufig fest, die mit Spraydosen und Stiften unterwegs waren. Bei den Ermittlungen fanden die Polizisten zahlreiche Garagentore, Stromverteilerkästen, Baustelleneinrichtungen und Straßenschilder die das Trio mit ihrer Farbe offensichtlich verunstaltete. Das ganze Ausmaß des Schadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar, so die Polizei.