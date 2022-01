Überfall in Karlsruher Oststadt: Junge Männer rauben 27-Jährigen aus

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren haben am Donnerstagnachmittag einen 27-Jährigen vor einer Tankstelle in der Karlsruher Oststadt überfallen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, näherten sich die beiden gegen 12.45 Uhr vor der Tankstelle an der Durchlacher Allee ihrem Opfer.

Dann sollen sie zugepackt und den 27-Jährigen festgehalten haben, während sie ihm gegen die Beine traten. Dabei stahlen sie das Handy des Mannes.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte noch am selben Nachmittag den Erfolg. Die Polizei konnte die beiden in der Nähe des Tatorts ausfindig machen. Dabei stellten die Beamten auch das gestohlene Handy sicher.

Die beiden jungen Täter wurden heute dem Haftrichter vorgeführt. Zur weiteren Aufklärung ist das Raubdezernat noch auf der Suche nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.