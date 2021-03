Unbekannter in Karlsruhe klaut Rucksack aus Auto von Paketboten

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Karlsruhe den Rucksack eines 27 Jahre alten Paketboten aus seinem Auto gestohlen. Beim Verlassen des Wagens hatte der junge Mann sein Fahrzeug nicht abgeschlossen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag in der Georg-Friedrich-Straße in Karlsruhe einen Rucksack aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Laut Polizeiangaben hatte der 27 Jahre alte Geschädigte seinen Wagen gegen 17.30 Uhr unverschlossen in der Straße abgestellt, um ein Paket auszuliefern. Als er von seinem Botengang nach wenigen Minuten wieder zurück kam, stellte er fest, dass sein Rucksack auf dem Beifahrersitz fehlte.

Im Rucksack befand sich laut Pressemitteilung neben dem Geldbeutel mit persönlichen Papieren und Bargeld auch die Verpflegung des Mannes. Der Schaden beträgt nach Angaben des Geschädigten um die 650 Euro.