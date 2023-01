Zeugen gesucht: Einbrecher steigen in Karlsruher Kindertagesstätte ein

Unbekannte sind in eine Kindertagesstätte in der Karlsruher Oststadt eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbrecher haben zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Montag, 6.55 Uhr ihr Unwesen in einer Kindertagesstätte in der Karlsruher Oststadt getrieben. Wie die Polizei mitteilte, war eine Einrichtung in der Haid-und-Neu-Straße betroffen.

Die Unbekannten hebelten eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf. Im Inneren angekommen, durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen.

Das entstandene Diebesgut und die Schadenshöhe seien noch unbekannt, informierte die Polizei in der Mitteilung weiter. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.