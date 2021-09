Nach riskanter Fahrt: Unbekannter bedroht 33-Jährigen in Karlsruhe mit Pistole

Nachdem er ihn für seine riskante Fahrweise zur Rede stellte, wurde ein 33-Jähriger von einem noch unbekannten Autofahrer am Sonntagnachmittag in Karlsruhe-Palmbach massiv bedroht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 33-Jährige gegen 16.15 Uhr auf der Talstraße, wo ihm der Unbekannte bis zur Ortseinfahrt Palmbach wiederholt stark auffuhr. An der Ortseinfahrt wollte der aggressive Fahrer überholen, aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste er jedoch abbrechen und wieder hinter dem 33-Jährigen einscheren.

Dieser stoppte daraufhin seinen Wagen. Er stieg aus und lief zur Fahrerseite des Fahrzeugs des Verkehrssünders. Durch das offene Fenster konfrontierte er ihn mit seiner gefährlichen Fahrweise, worauf der Unbekannte ihn beschimpfte und zur Weiterfahrt aufforderte. Zusätzlich zückte er nach Angaben des 33-Jährigen eine Pistole, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten, der einen weißen VW Golf mit Karlsruher Kennzeichen fährt. Der Mann ist 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Dreitagebart und dunkle, kurze Haare.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter (07 21) 49 07 0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung setzen.