Unbekannter schrammt in Karlsruhe-Palmbach an geparktem Fahrzeug entlang

Schock für einen 24-Jährigen: Nachdem er sein Fahrzeug nur für etwa eine halbe Stunde aus den Augen ließ, fand er es an der Fahrerseite stark beschädigt wieder vor.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend in Karlsruhe-Palmbach ein geparktes Auto bei der Haltestelle Palmbach-Kirche beschädigt und sich danach aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei stellte ein 24-Jähriger seinen VW Golf gegen 19.30 Uhr hier an der Nebenstraße der Talstraße ab.

Als er gegen 20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er die stark beschädigte Fahrerseite seines Pkw. Offenbar muss ein vorbeifahrendes oder abbiegendes Fahrzeug daran entlang geschrammt sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 zu melden.