Unbekannter stiehlt Herrenfahrrad aus Garage

Ein noch Unbekannter hat am Dienstagabend ein Herrenfahrrad aus einer offenstehenden Garage in Palmbach geklaut. Laut Polizei handelt es sich um ein Fahrrad der der Marke Oakland.

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl fiel einer Zeugin gegen 21.20 Uhr in der Straße „Im Winterrot” ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 16 Jahren auf, der mit einem solchen Herrenfahrrad unterwegs war. Der junge Mann war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet und fuhr in Richtung Talstraße.

Zeugen gesucht

Zeugen oder Hinweisgeber, die am Dienstagabend in der Zeit zwischen 20.50 und 21.20 Uhr in der Umgebung der Straße „Im Winterrot” verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter (0721) 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.