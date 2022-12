Eigentlich ist auf den ersten Blick alles so wie in jeder anderen Tischtennisgruppe. Zuerst gibt es Lockerungsübungen und ein bisschen liebevollen Tadel vom Trainer: „Wir sind einfach noch zu steif“, sagt der. Also wird noch einmal gedehnt und die Beine ausgeschüttelt. Dann werden die Tischtennisplatten aufgestellt und die Netze gespannt. Doch dies ist nicht irgendein Tischtennisverein, sondern die Karlsruher Ping-Pong-Parkinson-Gruppe, die seit mehr als einem Jahr beim DJK-Ost in der Tullaschule ein Zuhause gefunden hat.

„Wir haben lange nach einem Verein gesucht“, sagt Trainer Dilena Franco. „Es hat sich keiner so richtig an uns rangetraut.“

Langes Suchen der Parkinson-Kranken hat beim DJK-Ost ein Ende

Doch Bernd Breitkopf, Vorsitzender des DJK-Ost, war sofort bereit, die fortschreitenden neurologischen Erkrankung leidenden Sportler aufzunehmen. „Wir sind ein Breitensportverein und treiben Sport um der Menschen willen.“ Auch der Leiter der Tischtennissparte Dennis Hoffmann, integrierte die Spieler gerne in seinen Bereich.

Und so treffen sich jeden Montag um 17.30 Uhr etwa zehn bis zwölf Parkinsonerkrankte, um durchaus schwungvoll Tischtennis zu spielen. Bis 19 Uhr flitzt der kleine weiße Ball in Einzel- und Doppelmatches. Doch neben dem Sport zählt für die Gruppe, in der ein leichter Frauenüberschuss herrscht, auch das Miteinander.

400.000 Betroffene deutschlandweit

So schätzt Katja Neubauer-Trunk, die seit zehn Jahren an der Nervenkrankheit Parkinson leidet, vor allem den sozialen Kontakt. Sie ist mit 61 Jahren bei den eher jüngeren Erkrankten, wobei es auch noch deutlich jüngere Menschen gibt, die die Diagnose Parkinson erhalten.

Deutschlandweit sind etwa 400.000 Menschen von der „Schüttellähmung“ betroffen, wie man Parkinson früher nannte. Doch anstatt sich zu Hause zu verkriechen, freuen sich die Mitglieder der Karlsruher Gruppe auf ihren Montagabend in der Turnhalle der Tullaschule.

Wenn ich hier bin, ist das einer der guten Momente. Katja Neubauer-Trunk, Mitglied der Parkinson-Gruppe

Mit Hilfe der Ping-Pong-Parkinson-Gruppe gelingt es, persönliche Tiefpunkte zu überwinden. „Wenn ich hier bin, ist das einer der guten Momente im Verlauf eines Tages“, sagt Katja Neubauer-Trunk.

Mit 81 Jahren ist Jürgen Langer der älteste Teilnehmer hinter der Tischtennisplatte. Er weiß, dass Tischtennis ausdrücklich empfohlen wird für Menschen, die an der Nervenkrankheit erkrankt sind. Und wenn man der Gruppe zuschaut, erkennt man auch schnell, warum das so ist. Es gilt, beweglich zu bleiben, wenn man den blitzschnellen kleinen Ball erhaschen will, der schon mal wild durch die ganze Halle springen kann. Für den Fall, dass er zu weit rollt, steht ein Eimer mit Nachschubbällchen neben der Platte bereit.

Es tut uns sehr gut und es ist uns wichtig, hier mitzumachen. Karin Kraus und Brigitte Ayllon, Mitglieder der Parkinson-Gruppe

Nicht alle Mitspieler kommen aus Karlsruhe. Aus Baden-Baden etwa sind Karin Kraus und Brigitte Ayllon zur Ping-Pong-Parkinson-Gruppe gestoßen. Der weite Weg, der manchmal sogar mit der S-Bahn zurückgelegt werden muss, ist es ihnen wert: „Es tut uns sehr gut und es ist uns wichtig, hier mitzumachen.“

Es gibt insgesamt 200 solcher Ping-Pong-Parkinson-Gruppen in Deutschland. Deren Sinn belegt eine neue Studie aus Japan, laut der Tischtennis eine deutliche Verbesserung der Symptome wie Muskelfunktionsstörungen bewirken kann.

Die Karlsruher Parkinson Gruppe ist auch ansonsten sehr rührig. Von Line Dance über Yoga und regelmäßigem Walken im Oberwald ist alles geboten, was fit und beweglich hält.

Neben dem Tischtennis gibt es einen Stammtisch

Immer am letzten Mittwoch im Monat treffen sich Menschen mit einer Parkinson Diagnose um 18 Uhr in den Rintheimer Stuben zum Stammtisch. Dieser Stammtisch ist auch der Namensgeber für die Homepage, auf der Interessierte alle Informationen über die Angebote der Parkinson-Gruppe finden.