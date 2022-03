Wird Fasanengarten wieder Hotspot?

Party-Reste und fliegender Abfall: Sonniges Wochenende hinterlässt in Karlsruhe Spuren

Vor dem Karlsruher Schloss bestimmt am Montagmorgen vor allem Abfall das Bild. Auf Wegen, in Büschen und zwischen Frühlingsblumen liegen Einwegverpackungen. Für Ärger sorgt aber nicht nur Müll in großen Parkanlagen.