Ein 44 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch in der Lameystraße einer unbekannten Frau entblößt. Dabei beachtete ihn eine Passantin, die die Beamten der Polizei verständigte. Über die Identität des Opfers ist bisher noch nichts bekannt.

Beamte der Polizei Karlsruhe haben am Mittwoch einen Mann festgenommen, der sich zuvor vor einer unbekannten Frau in der Lameystraße entblößt hat. Laut Pressemitteilung hatte eine Passantin den Vorfall beobachtet und daraufhin die Beamten verständigt. Gegen 10.30 Uhr nahmen die Ordnungshüter den 44 Jahre alten Tatverdächtigen in der Rheinstraße fest.

Die unbekannte Frau, die Opfer des Vorfalls wurde, konnten die Beamten bisher nicht ausfindig machen. Sie oder eventuelle andere Geschädigte können sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.