Artgerechte Haltung?

Tierschützer über Zoos: „Warum müssen es immer Menschenaffen, Nashörner und Elefanten sein?“

Eisbären auf Beton, Löwen in Käfigen: Was in Zoos oft zu sehen ist, bringt Tierschützer auf die Palme. James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund erklärt im Interview, welche Tierhaltung er in Zoos für vertretbar hält.