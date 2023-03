Viele Schwerverletzte

Immer mehr Fahrradunfälle in Karlsruhe: Pedelec-Fahrer sind älter und stürzen öfter

Immer mehr Pedelec-Fahrer sind in Karlsruhe an Unfällen beteiligt. Die Polizei nennt in der aktuellen Verkehrsstatistik die Gründe für den Anstieg.