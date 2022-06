Verkürzte Öffnungszeiten

Personalnot: Badevergnügen in Karlsruhe bleibt vorerst eingeschränkt

30 Grad und Sonnenschein: Wer bei diesen Aussichten in den Pfingstferien ins Freibad will, sollte sich in Karlsruhe vorab erst einmal schlau machen. Sonst droht eine böse Überraschung am Eingang.