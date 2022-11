Interview mit Peter Huber

Karlsruher Verfassungsrichter: „Als guter Richter darf man sich nicht aussuchen, mit wem man sich anlegt“

Wer Richter am Bundesverfassungsgericht ist, muss Kritik einstecken können. Das weiß Peter Huber nur zu gut. Zwölf Jahre war er am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe. Nun läuft seine Amtszeit ab.