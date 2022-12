Pfarrerin aus Karlsruhe-Palmbach predigt für die Fernsehzuschauer

Es ist bereits der zweite TV-Gottesdienst, der in diesem Jahr aus Karlsruhe gesendet wird. Pfarrerin Anne Helene Kratzert ist durch ihre Präsenz in den sozialen Medien für viele keine Unbekannte.

Die Predigt ist geschrieben, das Drehbuch gedruckt, der Ablauf steht. Und dennoch ist noch einiges zu tun, bis der ZDF-Fernsehgottesdienst am vierten Advent aus der Waldenserkirche in Karlsruhe-Palmbach gesendet wird.

Die Kirche wird für den großen Auftritt herausgeputzt, die Musiker werden sich noch einige Male zum gemeinsamen Proben treffen und Pfarrerin Anne Helene Kratzert wird bis zum Sonntag alles gedanklich immer wieder durchspielen.

Noch nie habe ich ein Projekt begleitet, dass so anstrengend und aufregend ist. Anne Helene Kratzert, Pfarrerin

In ihrem Pfarrbüro in Palmbach laufen die Fäden zusammen. „Ich bin gerade Eventmanagerin, Geistliche und Haupt-Act“, sagt Kratzert und lacht. Sie trinkt Tee und sagt: „Noch nie habe ich ein Projekt begleitet, das so anstrengend und aufregend ist.“

Und dennoch überlegt sie nicht lange, als das ZDF im Sommer des vergangenen Jahres an sie herantritt. „Ich wollte das unbedingt machen.“ Auf sie aufmerksam wird der öffentlich-rechtliche Fernsehsender durch Kratzerts Präsenz in den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook.

Für die Pfarrerin gibt es ein Kameratraining in Berlin

„Ich bin kein Medienprofi“, stellt die Pfarrerin dennoch klar. Mit dem ZDF arbeitet sie über Monate eng zusammen, fährt zum Kameratraining nach Berlin. Dort lernt sie, frei vor der Kamera zu sprechen. Ganz darauf vertrauen will sie beim Predigen aber nicht: „Ich habe mir jeden Satz aufgeschrieben.“

Externer Inhalt von Youtube

Um Maria wird es in ihrer Predigt gehen, schließlich ist am Sonntag Mariensonntag. „Vielen Menschen fällt es momentan schwer, sich auf Weihnachten zu freuen“, hat die Pfarrerin beobachtet. „Sie sind deprimiert, müde und ausgelaugt.“ Bei Maria sei das ähnlich gewesen, auch sie habe sich nicht auf die Geburt ihres Kindes freuen können. „Das war keine gestandene Frau, sondern eine junge Frau in einer mittleren Lebenskrise“, sagt Kratzert. Jung, unverheiratet, schwanger, das sei vor 2.000 Jahren der „Worst Case“ gewesen.

Sie wolle bei ihrer Predigt zeigen, dass Gott auch die sieht, „die im Staub sitzen“, dass er eingreifen kann in diese Welt. „Und dennoch werden wir Weihnachten in diesem Jahr nicht mit einem Paukenschlag feiern“, sagt die Pfarrerin. „Die Menschen sollen nach diesem Gottesdienst das Gefühl haben, dass es in Ordnung ist, mit dem Weihnachtsfest zu straucheln.“

In der Kirche müssen vier Bänke ausgebaut werden

Am Freitag wird das Fernsehteam anreisen und die ganze Technik in der Kirche installieren – vier Bänke müssen ausgebaut werden, um ausreichend Platz zu schaffen. Dazwischen wird immer wieder geprobt, das Drehbuch besprochen, dazu wird Anne Helene Kratzert mit dem ganzen Team immer wieder den musikalischen Ablauf durchgehen. „Es wird viel Musik geben am Sonntag“, verrät sie. Traditionelles, aber auch Modernes, „wir wollen einen breiten Bogen spannen zu dem, was Menschen heute anspricht“, sagt Kratzert.

Die musikalische Gesamtleitung hat Kreiskantor Johannes Blomenkamp übernommen. Musik gibt es unter anderem von einem Ensemble der Durlacher Kantorei, auch eine Soulsängerin begleitet den Palmbacher Adventsgottesdienst.

Zweiter TV-Gottesdienst aus Karlsruhe

100 Menschen werden am Sonntag in der Kirche dabei sein. Es ist bereits das zweite Mal, dass der ZDF-Gottesdienst in diesem Jahr aus Karlsruhe übertragen wird: Erst im September wurde ein Gottesdienst aus der Friedenskirche in Weiherfeld anlässlich der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) gesendet.

Für Pfarrerin Anne Helene Kratzert ist der vierte Advent ein besonderer Termin. Am vierten Advent 2014 hielt sie ihren ersten Gottesdienst in ihrer Palmbacher Gemeinde.

Bei dem Gottesdienst am Sonntag werden ihr laut ZDF rund 800.000 Menschen zusehen. Zur persönlichen Einstimmung will die Pfarrerin davor ein „inniges Gebet“ sprechen. „Und dann vertraue ich darauf, dass Gott mit seinem Geist bei mir ist.“