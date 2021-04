Nach monatelangen, zähen Verhandlungen hat der Karlsruher Haustechnik-Großhandel Pfeiffer & May mit dem Um- und Ausbau seines Zentrallagers begonnen. Es ist eine Lösung auf Zeit.

Strahlend steht Ralf Tebrocke in einer der riesigen, leeren Lagerhallen in der Greschbachstraße in Grötzingen. Im Hintergrund montieren Arbeiter Hochregale. Dumpf dröhnt das Geräusch einer Säge.

Seit wenigen Tagen hat der Geschäftsleiter des Haustechnik-Großhandels Pfeiffer & May die Genehmigung für den Umbau. Dabei hatte er zwischenzeitlich fast den Glauben an das Projekt verloren.

Mehr als zehn Jahre war das Karlsruher Traditionsunternehmen auf der Suche nach einem Standort, wo es seine beiden Lager zusammenlegen kann und Platz für weiteres Wachstum hat.