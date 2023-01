Karlsruher Pfennigbasar setzt auf bewährtes Konzept

Der Karlsruher Pfennigbasar bleibt sich treu: „Wir sind bei unserem alten Konzept geblieben“, sagt die Präsidentin des veranstaltenden Internationalen Frauenclubs, Swaantje Katz. Überlegungen, bei der Veranstaltung in Karlsruhe auf einzelne Produktgruppen zu verzichten, habe man letztlich verworfen.

Der Kultflohmarkt für den guten Zweck findet vom 2. bis 4. Februar 2023 nach drei Jahren Pause erstmals wieder in der Schwarzwaldhalle statt. Am Donnerstag, 2., und am Freitag, 3. Februar, öffnet der Basar von 10 bis 13 und von 14.30 bis 18 Uhr. Am Samstag, 4. Februar, können Besucher von 10 bis 14 Uhr auf Schnäppchenjagd gehen.

Wegen der Pandemie fiel der Basar in den vergangenen beiden Jahren aus, 2020 hatte es Terminschwierigkeiten gegeben.

Basar wird nicht aufgesplittet

„Wir wollten den Kunden nach dieser Pause wieder das Gewohnte bieten – schließlich ist das auch unser Erfolgskonzept“, erklärt Katz. Und da es wegen Corona nun keine Einschränkungen mehr gebe, habe man den Pfennigbasar auch nicht verkleinern müssen.

Zunächst hatten die Veranstalterinnen überlegt, den Basar aufzusplitten und einen separaten Basar mit Büchern, Kleidung und Stoffen anzubieten.

Eine kleine Veränderung gibt es aber doch: Die beiden Stände Herrenboutique und Herrenkleidung werden zusammengelegt, ebenso auch die Stände Damenboutique und Damenkleidung.

Sammeltage am 25., 27. und 28. Januar

Das Team des Frauenclubs ist froh, die Veranstaltung ohne Einschränkungen auf die Beine stellen zu können.

Los geht es für die Club-Mitglieder und die ehrenamtlichen Helfer bereits Ende Januar mit den Sammeltagen – diese sind am 25., 27. und 28. Januar.

Röhrenfernseher und Kindersitze werden nicht angenommen

Am Mittwoch, 25. Januar, können Spenden von 10 bis 17 Uhr an der Schwarzwaldhalle auf dem Festplatz abgegeben werden. Am Freitag, 27., und Samstag, 28. Januar, nehmen die Helfer gut erhaltene Dinge wie Bücher, Kleidung, Kunst und Kitsch von 10 bis 14 Uhr entgegen.

Zur Anlieferung dürfen Autos an diesen Tagen auf den Festplatz fahren. Nicht angenommen werden Dinge wie größere Möbel, Auto-Kindersitze, Farbeimer, defekte Elektrogeräte, PC-Monitore oder Röhrenfernseher.

Insgesamt steht dem Pfennigbasar in der denkmalgeschützten Schwarzwaldhalle eine Fläche von über 3.080 Quadratmetern zur Verfügung. Seit einigen Jahren mietet der Internationale Frauenclub auch die Gartenhalle als Lagerfläche an – so kommen noch einmal 1.180 Quadratmeter Fläche hinzu.

Während Covid haben viele zu Hause ausgemistet. Swaantje Katz, Präsidentin des Internationalen Frauenclubs

„Wir sind alle sehr aufgeregt“, gesteht Swaantje Katz. Im Vorfeld hätten manche Veranstalterinnen die Sorge gehabt, ob auch genügend Spenden abgegeben werden.

Durch den Krieg in der Ukraine hätten viele Karlsruherinnen und Karlsruher im vergangenen Jahr bereits an entsprechende Stellen gespendet. Man bleibe aber optimistisch, versichert die Präsidentin des Internationalen Frauenclubs. Sie glaubt: „Während Covid haben viele zu Hause ausgemistet.“ Davon werde man profitieren.

Das Konzept von Karlsruhes Kultflohmarkt ist laut Katz momentan „top aktuell“. Durch die gestiegenen Energiepreise seien heute mehr Menschen auf Flohmärkte angewiesen. „Darum sind wir doppelt froh, dass der Pfennigbasar in diesem Jahr wieder stattfinden kann.“

Seit Bestehen des Basars kamen 4,4 Millionen Euro zusammen

Der Erlös des Pfennigbasars wird traditionell für den guten Zweck gespendet. In früheren Jahren kam das Geld zudem dem deutsch-amerikanischen Schüler- und Studentenaustausch zugute, schließlich war der Internationale Frauenclub im Jahr 1957 als Deutsch-Amerikanischer Frauenclub gegründet worden.

Seit Beginn des Pfennigbasars im Jahr 1968 kamen insgesamt 4,4 Millionen Euro zusammen. Beim letzten Basar 2019 wurden rund 170.000 Euro ausgeschüttet. Zum Vergleich: Beim ersten Basar 1968 waren es 8.800 Mark.

Für den Pfennigbasar sind – Sammeltage inklusive – zwischen 600 und 700 Helfer im Einsatz. Ursprünglich fand der Kultflohmarkt übrigens in der Nancyhalle statt. Erst 2005 wurde er aus Platzgründen in die Schwarzwaldhalle verlegt.