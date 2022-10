Der Termin für den Karlsruher Pfennigbasar steht fest

Drei Jahre fiel die beliebte Schnäppchenjagd in der Schwarzwaldhalle aus. Jetzt können sich Flohmarktfreunde den Termin Anfang 2023 wieder in den Kalender schreiben.

Nach drei Jahren Pause können die Karlsruher beim Pfennigbasar wieder auf Schnäppchenjagd gehen: Der Kult-Flohmarkt für den guten Zweck findet vom 4. bis 6. Februar 2023 in der Schwarzwaldhalle statt. Am Donnerstag, 4., und am Freitag, 5. Februar, öffnet der Basar von 10 bis 13 und von 14.30 bis 18 Uhr seine Pforten. Am Samstag, 6. Februar, ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Sammeltage Ende Januar

Gesammelt wird in der Woche davor: Am Mittwoch, 25. Januar, können die Karlsruher gut erhaltene Dinge, die sie nicht mehr benötigen, zwischen 10 und 17 Uhr an der Halle abgeben. Am Freitag, 27., sowie am Samstag, 28. Januar, ist dies zwischen 10 und 14 Uhr möglich.

Der Erlös des Pfennigbasars wird traditionell für den guten Zweck gespendet. Seit Beginn des Basars im Jahr 1968 kamen so insgesamt 4,4 Millionen Euro zusammen. Beim letzten Pfennigbasar im Jahr 2019 wurden 170.000 Euro ausgeschüttet. Veranstaltet wird der Kult-Flohmarkt vom Internationalen Frauenclub. Um den Basar auf die Beine stellen zu können, sind 600 bis 700 Ehrenamtliche zwei Wochen lang im Einsatz.

In den vergangenen beiden Jahren musste der Pfennigbasar wegen Corona pausieren. Im Jahr 2020 fiel er letztlich organisatorischen Problemen zum Opfer.

Der Internationale Frauenclub ist froh, dass der Basar nun zurück ist, und bezeichnet diesen als „Karlsruher Institution“.