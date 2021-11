„Grünes Licht für den Fuß- und Radverkehr“

Pilotprojekt: An zwei Ampeln haben Fußgänger und Radfahrer in Karlsruhe Vorrang

Grüne Welle für Fahrradfahrer und Fußgänger in Karlsruhe: An zwei Ampeln haben die schwächeren Verkehrsteilnehmer jetzt dauerhaft Vorrang. Damit will die Stadt die Verkehrssicherheit verbessern.