Pkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrer in Karlsruhe und flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag ist ein 21-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer gegen 9.50 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Zeppelinstraße in Richtung Innenstadt, so die Polizei. Ein Pkw-Lenker übersah beim Abbiegen in die Bannwaldallee offenbar den Radfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Dadurch stürzte der 21-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen. Zum Kennzeichen oder den Insassen sind bislang keine Details bekannt. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf ungefähr 200 Euro geschätzt. Ob es bei dem Auto zu einem Schaden gekommen ist, ist bisher nicht bekannt.