Bisher konnte man das Naturspektakel, das schon für das Wochenende angekündigt war, wegen des schlechten Wetters am Abendhimmel in Baden-Württemberg so gut wie gar nicht sehen. Das könnte sich nun ändern. Am Dienstagabend soll es im Südwesten nun auch die Chance geben, Polarlichter zu sehen. Laut Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts, lassen die Wolken am Dienstag zum Abend hin nach.

Zwischen 19 und 22 Uhr erwarten die Wetterexperten über weiten Teilen Baden-Württembergs zeitweise einen klaren Himmel. So ließen sich im Südwesten – also auch im Raum Karlsruhe, Pforzheim, Mittelbaden und der Ortenau – mögliche Polarlichter beobachten.

Polarlichter sieht am besten abseits von Umgebungslicht. „Also zum Beispiel in ländlichen Gebieten und nicht direkt in der Stadt um einen besseren Kontrast zu haben“, so Meteorologe Thomas Schuster.

Größte Chance ist am Dienstagabend

Ab 22 Uhr kommen laut Deutschem Wetterdienst dann von Südwesten wieder dichtere Wolken auf, später auch Regen. Auch bis in die Nacht zu Freitag bleibt es meistens bedeckt, sodass der Dienstagabend der beste Zeitpunkt für Nachthimmelbeobachtungen ist, so der Meteorologe.

Grund für die Polarlichter in Deutschland ist eine starke Sonneneruption. Sonneneruptionen sind plötzliche Strahlungsausbrüche auf unserer Sonne, bei denen häufig große Mengen hochenergetischer Teilchen ins Weltall geschleudert werden. Diese Strahlen sind dann als Polarlichter sichtbar.