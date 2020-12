Der Sieg von Amtsinhaber Frank Mentrup bei der Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe hat den Hohenheimer Politikwissenschaftler Frank Brettschneider nicht überrascht. Der Amtsbonus habe eine große Rolle gespielt, meint er.

„Der Amtsbonus wiegt schon schwer“, sagt Frank Brettschneider. Der Politikwissenschaftler an der Uni Hohenheim hat aus der Ferne den OB-Wahlkampf in Karlsruhe und die Wahl mitverfolgt. Dabei sieht er seine Erfahrung wieder einmal bestätigt: „Sehr oft treten Amtsinhaber wieder an, und meistens gewinnen sie.“