Wieder eine illegale Feier

Polizei beendete erneut Party in Karlsruher Hotel

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen eine Party in einem Hotel in der Karlsruher Innenstadt beendet. Die Feiernden hatten neben Alkohol auch Marihuana konsumiert. Solche Vorfälle hat es bereits am vergangen Wochenende gegeben, ebenfalls in einem Hotel in der Innenstadt.