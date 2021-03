Unterwegs auf der Ettlinger Straße

Polizei erwischt 16-Jährigen in Karlsruhe auf gestohlenem E-Scooter

Die Polizei in Karlsruhe hat am Mittwochabend einen 16-Jährigen in der Ettlinger Straße festgenommen, der mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs war. Zuvor war der junge Mann gegen 23.30 Uhr einer Streife aufgefallen.