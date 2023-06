Polizei findet Kokain in Karlsruhe: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Ein Mann ist am Donnerstag in der Karlsruher Innenstadt wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung einer Gaststätte Kokain.

Am Donnerstag

Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag 14 Kokainplomben und ein größeres Küchenmesser in Karlsruhe sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium mitteilten, wird einem Mann jetzt Kokainhandel vorgeworfen.

Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr wegen eines Streits in die Amalienstraße gerufen und dabei auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in einer naheliegenden Gaststätte die Drogen als auch ein Messer vor.

Die Polizei nahm den Beschuldigten fest. Allerdings klagte der Mann daraufhin über Übelkeit und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rauschgiftdezernat ermittelt Identität des Mannes

Der Verdächtige wurde am Freitag wieder aus dem Krankenhaus entlassen und daraufhin dem Haftrichter vorgeführt. Er konnte sich nicht ausweisen und gab lediglich seinen Namen als auch seine Nationalität preis. Die Ermittlungen des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Karlsruhe konzentrieren sich jetzt zunächst auf die Klärung der Identität des Mannes.