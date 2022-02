Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizei hält betrunkene Autofahrerin in Karlsruhe an

Die Polizei hat am Montagabend auf der Durlacher Allee in Karlsruhe eine 45-jährige Autofahrerin angehalten, die offensichtlich stark alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an.