Ohne Abstand und ohne Maske

Polizei löst Veranstaltung auf: 500 Menschen feiern in Karlsruher Diskothek

Die Corona-Regeln verbieten in der aktuellen Alarmstuffe II Öffnungen von Clubs und Diskotheken. Trotz des Verbots hat am Freitag eine solche Party in Karlsruhe stattgefunden.