Polizei nimmt drei Personen nach Ladendiebstahl in Karlsruhe fest

Drei Männer sollen am Donnerstag zusammen Bekleidung aus einem Laden in Karlsruhe gestohlen haben. Ein Ladendetektiv stellte die Personen.

Die Polizei hat drei Tatverdächtige eines gemeinschaftlichen Ladendiebstahls im Alter von 18, 19 und 33 Jahren am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr vorläufig in Karlsruhe festgenommen. Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe beobachtete ein Ladendetektiv den 18-Jährigen gegen 17.20 Uhr mit zwei noch unbekannten Männern in einem Sportgeschäft in der Karlsruher Innenstadt, als sie Sportbekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro stahlen und flüchteten.

Zwei Stunden später bemerkte der Ladendetektiv über die Videoaufzeichnung, wie der 19-Jährige und der 33-Jährige gemeinschaftlich Bekleidungsstücke an sich nahmen. Als die beiden mutmaßlichen Täter das Ladengeschäft daraufhin ohne zu bezahlen verließen, konfrontierte der Ladendetektiv sie mit der Tat und verständigte die Polizei. Vor dem Geschäft stellte der Zeuge dann auch den 18-Jährigen fest.

Die Polizei nahm die drei mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Bei der körperlichen Durchsuchung der Männer konnten die Beamten Teile des Diebesgutes auffinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kommen die Verdächtigen heute vor den Haftrichter.