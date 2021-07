Polizei räumt in der Nacht auf Sonntag erneut Schlossgarten und Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei erneut Karlsruher Parks geräumt. Im Schlossgarten und in der Günther-Klotz-Anlage hatten sich insgesamt rund 900 bis 1.000 Personen befunden. Laut Polizei liefen die Räumungen friedlich ab.

Wie an den vorangegangenen Wochenenden hat es auch in der Nacht auf Sonntag größere Menschenansammlungen in Karlsruhe gegeben, die von der Polizei aufgelöst wurden.

Erneut stand der Karlsruher Schlossgarten im Fokus. Die Polizei berichtet, dass sich dort rund 600 Personen aufgehalten haben, als Ordnungsamt und Polizei gegen 21.30 Uhr eintrafen. Die Beamten hätten die Anwesenden gebeten, den Schlossgarten für die Schließung zu verlassen.

Laut Informationen der Polizei kamen die anwesenden Personen dieser Aufforderung nach, die Räumung des Parks sei friedlich abgelaufen. Gegen 22 Uhr war der Schlossgarten geräumt und die Anlage konnte geschlossen werden.

Eine weitere Menschenansammlung befand sich in der Günther-Klotz-Anlage. Im beliebten Park in der Karlsruher Südweststadt hatten sich kurz vor 0 Uhr zwischen 300 und 400 Personen aufgehalten. Das berichtet die Polizei auf Anfrage. Bei Ankunft der Beamten hätten sich die Personen verteilt und den Park verlassen. Bei der Räumung habe es keine Probleme gegeben.

In den letzten Wochen ist es in Karlsruhe immer wieder zu nächtlichen Ansammlungen mit teilweise bis zu 1.000 Personen gekommen.